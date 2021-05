Rupaul’s Drag Race All Stars 6: Mira quiénes son las reinas que volverán

¡Racers, enciendan sus motores! Esta tarde se reveló el promocional de All Stars 6, por eso, te decimos todas las reinas que regresarán al taller este verano.

RuPaul reveló que serán 13 las reinas que volverán para esta temporada y debes tomar en cuenta que la transmisión pasará de VH1 a Paramount+ para All Stars 6 y Untucked.

La temporada se estrenará el 24 de junio con episodios de estreno todos los jueves.

Akeria Chanel Davenport

La concursante de la temporada 11 y quien llegó al top 4, regresará para All Stars.

Estoy de regreso para otra oportunidad de obtener la corona”, escribió Akeria.

Eureka

¡Como lo prometió, la encontraste una vez y la volverás a encontrar! Eureka compitió en la temporada 9, cuando se lastimó la rodilla (literal) y tuvo que dejar la competencia.

Considerada a sí misma una “big queen”, Eureka regresó en la temporada 10, donde llegó al top 3 y ahora volverá a All Stars para demostrar su potencial.

Si tienes cuerpo, ponte un traje. ¿Alguien ordenó un glow up?”, escribió Eureka en sus redes sociales.

Jan (Simple Jan)

Tu cantante favorita está de vuelta. Jan, quien participó en la temporada 12 no esperó mucho y ahora está de regreso en All Stars.

Estoy muy feliz de poder decir que finalmente soy una estrella. En cuanto salí de mi temporada recibí la llamada para volver y no me puedo sentir más honrada de regresar al reparto.

Estoy muy emocionada de que todas y todos disfruten esta temporada”, escribió Jan en sus redes sociales.

Ginger Minj

Ginger, quien fue top 3 en la temporada 7 y luego regresó a All Stars 2 está de vuelta.

Estoy temblando de emoción para mostrarles mi glamour de rana y darles todo mi corazón”, ecribió Ginger.

Jiggly Caliente

¿Podemos llamarla Jiggly? Tan dulce y talentosa como siempre, Jiggly regresó con todo su carisma para demostrar su crecimiento, desde que participó en RuPaul’s Drag Race temporada 4.

Aunque no avanzó tanto como quisiéramos en su temporada, Jiggly conquistó el mundo, apareciento como Veronica Ferocity en Pose, de Ryan Murphy y otros programas de Tv.

Kylie Sonique Love

Sonique es una de las favoritas del público y no podemos negar su belleza ni su talento.

Desde que participó en la temporada 2, hemos podido verla haciendo algunos cameos, como en el especial de Navidad y ahora viene a demostrar que puede llevarse la corona.

Pandora Box

Pandora fue una de las primeras reinas de la comedia que nos presentó el programa.

Al igual que Sonique, participó en la temporada 2 y en All Stars 1, pero, casi todas las reinas de All Stars 1 han vuelto para otra oportunidad y Pandora no es la excepción.

En su temporada regular se llevó el título de Miss Congeniality y ahora viene por la corona.

Raja O’Hara

Seguramente la recuerdas por su participación en la temporada 11, donde nos dio Lip Syncs difíciles de olvidar.

La reina del baile está de regreso, desde Dallas.

Scarlet Envy

Al igual que Raja, Scarlet estuvo en la temporada 11. El mundo la quiere de regreso y el sentimiento es mútuo.

Muchos fanáticos se quedaron tristes luego de su partida, pero ahora está de vuelta para darnos buenas actuaciones.

Serena Chacha

Serena fue la segunda eliminada en su temporada, solo después de Penny Tration, y ahora quiere demostrar su evolución.

Desde Fourt Lauderdale y habiendo participado en la temporada 5, Serena mostrará su redención.

Silky

¡Munch, munch, crunch, crunch, Silky está de regreso para unirse al brunch!

Su personalidad hizo que muchos la amaran, aunque otros no le demostraron tanto cariño.

Sin embargo, nadie puede negar su talento y eso es lo que la trae de vuelta desde la temporada 11.

Trinity K Bonet

Sin duda es una de las mejores Lip Sync Assasin que han pasado por todo Drag Race, sin importar el país ni el idioma.

Ahora la triple amenaza, Trinity, está de vuelta.

Su última participación fue en la temporada 6, donde nos demostró que es buena no solo bailando, sino haciendo comedia para sorpresa hasta de ella misma.

¡Ya queremos ver sus lipsyncs! ¿Y tú?

Yara Sofia

Una de las reinas más queridas, Yara Sofia, está lista para demostrar su evolución y representar a los latinos.

Yara fue top 4 en la temporada 3 y volvió para All Stars 1, ahora quiere demostrar su evolución en All Stars 6 y apicar su famoso lema: “Echa, echa pa’ lante”.

Estoy emocionada con este reparto”, escribió Yara en sus redes sociales.

Ahora que ya sabes quiénes son todas las reinas que volverán a All Stars 6, cuéntanos si te emociona el cast. Recuerda que la temporada se estrenará en Paramount+ el 24 de junio.

También te puede interesar: https://www.lanoticia.com/drag-race-tendra-su-primera-temporada-en-espana/