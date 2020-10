Ryan Fitzpatrick revela lo ‘doloroso’ que fue ser mandado a la banca

Los Miami Dolphins revivieron esta temporada, gracias al QB Ryan Fitzpatrick, quien los tiene con marca de 3-3 en una temporada que es de transición para el equipo y a pesar de eso, lo mandaron a la banca para la Semana 7.

Tua Tagovailoa será el nuevo QB titular de los Dolphins, en una decisión que prácticamente nadie entendió porque Fitzpatrick tuvo actuaciones más que notables en las primeras seis semanas.

Ryan Fitzpatrick took a moment to celebrate Tua’s @MiamiDolphins debut after the win. ( @SherreeBurruss ) pic.twitter.com/0kqrG2XJ70

Ahora, los Dolphins quieren iniciar una nueva era al lado de Tua, sin embargo, a Fitzpatrick le dolió que lo hayan banqueado a pesar de tener grandes actuaciones esta temporada.

En una videoconferencia de prensa, Ryan Fitzpatrick reconoció que al enterarse de la noticia, le dolió el corazón, ya que el coach Brian Flores fue quien le informó de la decisión.

“I felt like it was my team and that’s why my heart was so heavy yesterday. My heart just hurt all day. It was heartbreaking for me.”

Ryan Fitzpatrick on finding out he was benched for Tua @brgridiron pic.twitter.com/OJAueobTm9

