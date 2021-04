Ryan Reynolds no quiere trabajar con Scarlett Johansson, mira por qué

Ryan Reynolds y Scarlett Johansson se han convertido en dos figuras importantes dentro del universo de los superhéroes de Marvel, sin embargo, hay una razón por la que Reynolds no quiere trabajar con Johansson.

Y es que, aunque Ryan Reynolds está emocionado porque el personaje de Deadpool se encuentre con otros personajes, tiene una cláusula para no trabajar con Scarlett, quien da vida a Black Widow, aseguran distintos medios.

Para ello, habrá que recordar que Ryan Reynolds y Scarlett Johansson estuvieron casados del 2008 al 2011, sin embargo la relación no funcionó y se divorciaron en medio de un escándalo, en el que incluso se señaló a Reynolds de infiel.

De acuerdo con We got this Covered, una fuente cercana a las producciones de Marvel aseguró que Ryan Reynolds no quiere trabajar con Scarlett Johansson, pero ¿Por qué?

Según el sitio web, Ryan no quiere que, si llegan a trabajar juntos, su trabajo y sus personajes se vean afectados por su relación pasada y revivan los escándalos que vivieron.

En una entrevista, la actriz señaló que vivir con otro actor siempre es complicado, desde los tiempos en la agenda, hasta la rivalidad cuando a uno le empieza a ir mejor que al otro y descartó una infidelidad por parte de Reynolds.

Los actores se conocieron en el 2007, cuando Scarlett tenía 23 años y Ryan 32.

Hasta el momento, no hay planes de que Black Widow y Deadpool se crucen en alguna cinta, por lo que ninguno de los actores tiene de qué preocuparse.