Sabino es uno de los artistas urbanos más reconocidos por todo el público latino, con su autollamado Sabhop ha conquistado los oídos de fans de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

La Pandemia del COVID-19 hizo que toda la industria artística se detuviera durante meses, eso lo sabe Sabino y para consentir a sus fans, decidió realizar un presentación EN VIVO completamente gratuita.

Sabino dará un concierto en vivo GRATIS, ¡Aquí te decimos cómo verlo!

Es por eso que Channel 66 de Vans lleva a Sabino “Off the Wall & On the Air” hoy 27 de mayo y el recorrido musical inicia a las 10:00 horas.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



La plataforma de streaming gratuita de Vans contará con la presencia del tapatío, quien interpretará algunos de sus grandes éxitos como “Conmigo siempre” además de poner el ambiente con su sonido característico.

Además, la presentación no tendrá costo alguno y los fans de Sabino podrán disfrutarlo y cantar desde la comodidad de sus sillones.

Para ingresar al concierto exclusivo de Sabino en Channel 66 sólo tienes que dar click aquí.

¿Qué es Channel 66 de Vans?

Channel 66 es una plataforma que busca impulsar talentos nacionales como Sabino ya que su programación se transmite en vivo desde México, Nueva York, Chicago y Los Ángeles llegando a todos los rincones del mundo.

Si quieres ver la cartelera completa del canal Channel 66 da click aquí para mantenerte al día con las transmisiones y los próximos eventos en línea.