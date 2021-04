Salvan la vida de una mujer que saltó de un puente

Los socorristas salvaron la vida de una mujer después de que saltó de un puente.

La Oficina del Alguacil del Condado de New Hanover, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos del Condado de New Hanover, el Departamento de Bomberos de Wilmington, Servicios médicos de emergencia regionales de New Hanover y la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte, pudieron salvar la joven vida de una mujer que saltó del puente I-140 en dirección este poco después de las 10:30 am el sábado 10 de abril.

Joven fue llevada a hospital despues de saltar puente

Dos bomberos con el Cuerpo de Bomberos del Condado de New Hanover junto con el sargento maestro rapel, Bryant, de la Oficina del Sheriff, pudo bajar en rappel desde el puente y recuperar a la joven que saltó.

Fue llevada al hospital en condición estable y con lesiones que no ponen en peligro su vida.

La Oficina del Alguacil del condado de New Hanover dice que les gustaría agradecer a todos estos socorristas que trabajan juntos para salvar una vida.

