Samuel L. Jackson enseña a maldecir en 15 idiomas a quien se registre a votar

El actor Samuel L. Jackson cumplió su promesa y enseña a maldecir en 15 idiomas a quién se registre a votar en las elecciones de noviembre.

Jackson hizo una promesa a sus fans de twitter. Se trató de una lección muy poco ortodoxa, enseñarles a maldecir en varios idiomas. Esto lo haría si 2,500 de sus seguidores se registraban para votar en las próximas elecciones,

El protagonista de Pulp Fiction se unió a la campaña de la organización, sin fines de lucro, HeadCount, la cual organiza campañas de registro de votantes.

Como parte de la campaña, Jackson invitó a sus 8.5 millones de seguidores en Twitter a que visitaran la página de la organización HeadCount para poderse registrar. Después les pidió que compartieran que ya tenían el derecho de votar y usaran el hashtag #GoodtoVote (#ListoparaVotar).

Por su parte, él prometió que si 2,500 personas se registraban, él enseñaría a maldecir en 15 idiomas.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020