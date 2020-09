Samuel L. Jackson te enseña a maldecir en 15 idiomas diferentes

Samuel L. Jackson es uno de los actores que se ha empeñado en animar a los ciudadanos estadounidenses a que participen en las próximas votaciones presidenciales de los Estados Unidos.

El actor “Pulp Fiction” se colocó en las tendencias de redes sociales al cumplir con un reto como parte de la campaña #GooToVote, en el que el pasado 14 de septiembre invitó a sus casi 8.5 millones de seguidores en Twitter a que comprobaran que conocen los pasos para ejercer su voto, así como que ya se encuentran registrados correctamente.

Listen up – If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote , I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9

A cambio, el afroamericano prometió que si 2,500 personas entraban a la web de la campaña, los enseñaría a maldecir en quince diferentes idiomas.

Por lo que una vez que se llegó a la cifra, el actor cumplió con su palabra y enseñó a maldecir en lenguas como islandés, ucraniano, catalán, maorí, euzkera, haitiano, checo, entre otros.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020