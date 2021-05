San Marcos de León: oraciones contra enemigos espirituales

Estas son oraciones al evangelista San Marcos, a quien se le reconoce con el símbolo del León alado gracias a la iconografía de los cuatro seres vivientes del Apocalipsis, por ello también le llaman “San Marcos de León”.

Oración con Padre Nuestro

San Marcos de León que amansaste la Draga y el Dragón, amansa los toros bravos que también del monte son, amánsame los enemigos fervorosos, humíllales ante mí, como se humilló Cristo delante de Pilatos que sin necesidad de malos tratos como ovejas símbolos de humildad lleguen a mí; envíales sin distinción de clases o de nación y ya concritos obtengan el perdón. Déjalos sin increyentes dudan de la verdad, de los rumores de la fuente cristalina con suavidad divina hacia la realidad. Hazle venir, Señor Omnipotente, a tomar en mi fuente, agua de humildad. Paz Cristo, Cristo Paz, Paz Cristo, Paz.

Se reza tres veces y cada vez que se concluya se reza un Padre Nuestro sin Gloria y el último con Gloria.

Oración corta

San Marcos de León, que evitaste la desgracia del Dragón, amansa los corazones, malos sentimientos, malos pensamientos; infelices contra mí son.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Dominum.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Con dos los veo, con tres los ato, con este y el Espíritu Santo.

Ojos tienen, no me vean; manos tienen, no me toquen; hierros tengan, no me hieran; lenguas tengan, no me hablen.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

San Juan, tus amigos vienen; déjalos venir.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Deteneos como se detuvo Nuestro Señor Jesucristo en la hora del trance de su muerte.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Tus enemigos están bravos como león, pero amansados serán por San Juan y San Marcos de León y llegarán a tus pies como llegó al pie del árbol de la cruz.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Además de las oraciones contra enemigos espirituales de San Marcos de León, también puede rezar la oración de protección de San Miguel Arcángel.

