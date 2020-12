Santa Claus en una burbuja y un eclipse solar son las fotos de la semana

El mes de diciembre remontó ya sus primeros quince días acercándonos al final del año 2020. El último eclipse del año se pudo percibir desde algunas zonas de América Latina y la llegada de la Navidad durante la pandemia exige que algunos Santa Claus reciban visitas desde burbujas. Algunos países, como Bolivia, se han flexibilizado para reactivar su economía local mientras que en otros, como Haití, el conflicto no cesa. La Noticia te comparte las mejores fotos de la semana de The Associated Press .

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press ( AP ).