Los religiosos revelaron que este periodo regirá un signo llamado “Ikafun” y las deidades serán Olokun y Oshun.

En la tradición Yoruba, Olokun representa al océano pero en su forma más aterradora, el señor y dueño de las profundidades marinas. Mientras Ochun es la reina de la dulzura y la fertilidad, también de las aguas de los ríos y arroyos.

No podemos molestar a Olokun porque cuando se molesta podemos enfrentar desastres naturales, explosión social”, dijo en entrevista con The Associated Press el sacerdote Alejandro Verdecia.