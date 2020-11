Saved by the Bell se burló del trasplante de riñón de Selena Gomez

La nueva versión de la serie Salvados por la Campana se burló del trasplante de riñón que recibió Selena Gomez en 2017.

A través de la campaña Respect Selena Gomez, los internautas criticaron al programa por burlarse del trasplante de riñón de Selena Gomez, que recibió de su mejor amiga Francia Raisa.

En el primer capítulo de la serie juvenil, el set estaba ambientado en una escuela, decorado con pizarrones blancos con distintos mensajes, uno de ellos decía:

¿Selena Gómez tiene riñón?

En otra de las escenas, dos personajes discutieron sobre si el riñón de la cantante había sido donado por su ex Justin Bieber o por Demi Lovato, con quien mantuvo una fuerte amistad.

¿Qué enfermedad tiene Selena Gomez?

La cantante de 28 años padece lupus, una enfermedad que ataca los órganos vitales, razón por la que la cantante de Lose You to Love Me y Same old Love tuvo que recibir un trasplante.

Fue en el verano del 2017 cuando Francia Raisa y Selena Gomez entraron a un quirófano para una cirugía. El acto de amor de su mejor amiga fue aplaudido por los fanáticos de la cantante.

Luego de las críticas, los fans reaccionaron molestos, así como la gente en general, quienes señalaron lo incorrecto de burlarse de las enfermedades, no solo por Selena, sino por todas las personas que han padecido algo similar.

Por su parte, Selena Gomez no ha hecho comentarios al respecto.

Que poco profesional lo que hizo el programa de televisión “Saved by the bell” al colocar en una pared “¿Selena gomez siquiera tiene un riñón?”. Esto no es solo una falta de respeto hacia selena, si no hacia todas las personas que padecen de esta enfermedad. pic.twitter.com/AWbNEeR6HT — Aripink❁ (@ariperucha) November 28, 2020

RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/0EYlkoLUkX — 𝔖𝔱𝔞𝔯𝔰𝔇𝔞𝔫𝔠𝔢 🍦 (@SGboomie) November 28, 2020

La enfermedad de Selena no solo la a dañado fisicamente sino tambien mentalmente y es verdaderamente lamentable que existan personas que se burlen de su enfermedad.

RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/g4vRPRTr6x — Vanessa Zaragoza (@Vanessa42637903) November 28, 2020

“Selena Gomez siquiera tiene un riñón?” esta escrito en la pared del Show “Saved By The Bell”, ojalá les cancelen el programa, no pueden ser más basuras. pic.twitter.com/zBl1RUW61X — ~ ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴏ 🦋 (@BeckyxSelena) November 28, 2020