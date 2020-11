La esperada quinta entrega de la saga de Scream de Tyler Gillett finalmente se completó después de casi dos meses de filmación en Wilmington, Carolina del Norte.

Spyglass Media y Paramount Pictures han programado que Scream 5 se estrenará en cines el 14 de enero de 2022.

David Arquette se convirtió en el primer actor de la franquicia original en firmar para la quinta película de la serie, y Courteney Cox firmó a fines de julio para la película.

Eso después de que se supiera a principios de este año que la protagonista principal, Neve Campbell, estaba en conversaciones para repetir su papel de Sidney Prescott y finalmente accediera.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4

— Kevin Williamson (@kevwilliamson) November 18, 2020