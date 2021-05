Se abren dos nuevos cines Regal en Carolina del Norte

Regal anuncia la apertura de 2 ubicaciones adicionales en Carolina del Norte este viernes 21 de mayo. Lionsgate’s Spiral encabezará sus nuevas salas de cine, así como Those Who Wish Me Dead y Wrath of Man con una lista completa de títulos adicionales. Los lanzamientos futuros que se abrirán en las próximas semanas incluyen A Quiet Place Part II, Cruella y F9.

Los planes de reapertura incluyen una amplia gama de medidas de salud y seguridad que se adhieren al protocolo y las pautas de CinemaSafe.

Dos nuevos cines Regal en Carolina del Norte

Las 2 ubicaciones se unirán a los 7 teatros Regal previamente abiertos alrededor de Carolina del Norte.

Las dos nuevas ubicaciones estarán en las siguientes direcciones:

Regal Cinebarre Arboretum (8008 Providence Road, Charlotte, NC, 28277)

Regal Boone Cinema (210 New Market Street Centre, Boone, NC 28607)

Los teatros abiertos anteriormente incluyen:

Regal Phillips Place (6911 Phillips Place Court, Charlotte, NC, 28210)

Regal Franklin Square (3778 East Franklin Blvd, Gastonia, NC, 28054)

Regal Manchester – Rock Hill (1935 Cinema Drive, Rock Hill, SC, 29730)

Regal Stonecrest – Piper Glenn 4DX, IMAX & RPX (7824 Rea Road, Charlotte, NC, 28277)

Regal Birkdale & RPX (16950 Birkdale Commons Pkwy, Huntersville, NC, 28078)

Regal Starlight – Charlotte (11240 US Hwy 29, Charlotte, NC, 28262)

