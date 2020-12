El Fiscal General Josh Stein llegó a un acuerdo de $210 millones con Dish Network por participar en el telemercadeo nacional ilegal en violación de las leyes de no llamar.

Se alcanza acuerdo de $210 millones por llamadas ilegales de telemercadeo

Carolina del Norte recibirá $13,986,000, la multa más grande jamás obtenida en el estado por infracciones de no llamar. La mayoría de los fondos se destinarán a las escuelas públicas de Carolina del Norte.

Las empresas no pueden utilizar tácticas agresivas para tomar el dinero que la gente ha ganado con tanto esfuerzo, dijo el Fiscal General Josh Stein.

Es por eso que existen las protecciones de no llamar y de telemarketing, y seguiré luchando para que las empresas y los malos actores rindan cuentas cuando violen estas protecciones y persigan a los habitantes de Carolina del Norte.

Este acuerdo se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones confirmó un fallo de un tribunal de primera instancia que responsabilizaba a Dish por realizar millones de llamadas no deseadas a personas en el Registro Do Not Call y decenas de millones de llamadas automáticas ilegales, tanto directamente como a través de sus negocios autorizados de marketing directo.

El acuerdo también requiere que Dish reforme sus prácticas de telemercadeo.

El Procurador General Stein se une al acuerdo con los Procuradores Generales de California, Illinois y Ohio, así como con la Comisión Federal de Comercio.

Los habitantes de Carolina del Norte pueden denunciar llamadas automáticas o llamadas de telemercadeo ilegales en línea en www.ncdoj.gov/norobo o través de nuestra línea directa de informes automáticos dedicada al 1-844-8-NO-ROBO.

