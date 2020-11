La practicante de medicina independiente del condado de Mecklenburg, Tryon Medical Partners, se encuentra en busca de 900 voluntarios para un nuevo ensayo de su vacuna COVID-19.

A medida que aumentan los casos de coronavirus en Carolina del Norte, se está intensificando otro ensayo de la vacuna COVID-19 en el área de Charlotte.

En julio, Tryon Medical Partners anunció su participación en el ensayo de la llamada Moderna COVID-19, ahora, están registrando pacientes para otro ensayo conocido como Ensmble Study.

Es una iniciativa ahora en conjunto con una empresa llamada Janssen, a través de Johnson & Johnson.

El segundo ensayo de este tipo celebrado por Tryon en Charlotte fue anunciado la semana pasada, justo antes de que Pfizer comunicara que su candidata a vacuna ha sido 90% efectiva en la prevención de COVID-19 entre los participantes estudiados.

Los principales sistemas hospitalarios de Charlotte, Atrium Health y Novant Health, han dicho que ambos han comprado unidades de refrigeración para almacenar esa vacuna de Pfizer si es necesario.

Tryon y su socio de investigación, Javara, con sede en Winston-Salem, han comenzado a registrar pacientes en el ensayo, un estudio de investigación de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

En el primer ensayo de julio, registró a más de 460 personas, muchas de las cuales ya recibieron la primera y segunda dosis de esa vacuna.

Ambos estudios darán seguimiento a los participantes del ensayo durante dos años, pero las noticias de los estudios podrían publicarse mucho antes, dijo el director ejecutivo de Tryon Medical, Dale Owen, a WBTV.

