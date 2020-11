Estados Unidos tiene nueva representante rumbo a Miss Universo

Pese a la pandemia de COVID-19, la representante de Mississippi, Asya Branch, se coronó ayer (lunes) como la 68va Miss USA 2020.

La competencia se organizó en Graceland, la antigua propiedad de Elvis Presley, en Memphis, Tennessee. La coronó la previa Miss USA 2019, Cheslie Kryst, tras superar una ronda en traje de baño, una ronda en traje de gala, dos rondas de preguntas y un desfile final.

