Se derrumba cementerio y más de 200 ataúdes terminan en el mar

Las autoridades de Camogli, Italia, informaron que un deslizamiento de tierra, ocasionó el derrumbe en un cementerio que se encuentra sobre un acantilado; esto ocasionó que al menos unos 200 ataúdes terminaran en el mar.

Según comentaron las autoridades de la localidad, el movimiento provocó el derrumbe parcial del cementerio. Esto hizo que los nichos cayeran por el acantilado, llevándose muchos ataúdes en el proceso.

El presidente de la región de Liguria, Giovannu Toti, aseguro que se está trabajando para recuperar los ataúdes que cayeron del cementerio y se investiga como sucedió el derrumbe.

“Como demuestran estas terribles imágenes, un derrumbe hizo que unos 200 ataúdes terminen en el mar. En el lugar intervinieron de inmediato nuestra Protección Civil y el concejal Giampedrone, quien mañana (hoy) estará nuevamente en la Municipalidad para hacer balance con los técnicos. Afortunadamente no hubo heridos.

Crollo nel cimitero di Camogli in Liguria, decine di bare in mare. Sommozzatori al lavoro per il recupero. La causa dovuta forse all'erosione della falesia dopo le numerose mareggiate. Dettagli in @TgrLiguria pic.twitter.com/cAUcNccXMw

— Luca Ponzi (@luponzi) February 22, 2021