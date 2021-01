Se espera vacunar a más de 19,000 personas este fin de semana en Charlotte

Atrium Health y otras organizaciones locales lanzarán un nuevo sitio de vacunación masiva durante el fin de semana en el estadio Bank of America en Charlotte.

Se proyecta que el evento de vacunación masiva— desde el viernes 29 de enero hasta el domingo 31 de enero— administre aproximadamente 19,000 vacunas de primera dosis, con opciones desde auto y dentro una clínica improvisada.

Es uno de los sitios de vacunación más grandes del país y el más grande de Carolina del Norte, basado en la producción anticipada de pacientes.

¿Por qué el estadio Bank of America?

Una de las razones por las que el estadio Bank of America fue seleccionado como lugar de vacunación masiva se debe a su proximidad al tren ligero o light rail y la ruta de CATS , lo que asegura un mayor acceso a la vacuna para las comunidades subatendidas, según Atrium Health.

“Lo que más me emociona es que el estadio Bank of America y el Charlotte Motor Speedway son lugares tan reconocidos que estamos atrayendo a miles de personas para ser vacunadas de casi 60 condados de Carolina del Norte. Estos eventos de vacunación masiva no solo están salvando muchas vidas en el área de Charlotte, sino también en todo el estado“, dijo Eugene A. Woods, CEO de Atrium Health.

El 14 de enero, Honeywell , Atrium Health, Tepper Sports & Entertainment y Charlotte Motor Speedway anunciaron una iniciativa única con el objetivo de distribuir un millón de dosis de la vacuna para el 4 de julio.

“Hemos tomado lo aprendido en el evento de la semana pasada en Charlotte Motor Speedway y muchas de las prácticas y políticas que tuvimos en marcha desde la temporada de fútbol, para crear una experiencia eficiente y segura para aquellos que visitan el estadio este fin de semana. Vamos a ser capaces de proporcionar una gran cantidad de vacunas y también esperamos que nuestra operación pueda servir como un modelo que se pueda replicar para otros lugares de nuestra región y el país“, dijo Tom Glick, presidente de Tepper Sports & Entertainment.

Qué saber sobre el evento de vacunación este fin de semana

Cada cita disponible ha sido reservada para este evento, ilustrando el deseo de los miembros de la comunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19 . No hay costo para los pacientes.

Se anima a los miembros de la comunidad que están programados para vacunarse a que lleguen no más de 15 minutos antes del tiempo programado para su cita para evitar crear filas largas.

Aquellos que no reciban la vacuna del auto deben estar preparados para períodos más largos de tiempo a pie y considerar el clima. Todas las personas con citas para vacunarse deben asegurarse de usar ropa que pueda exponer fácilmente su brazo para recibir la vacuna.