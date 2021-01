Se esperan protestas con armas en todo Estados Unidos la próxima semana

El FBI ha advertido que hay planes de protestas de personas armadas en las capitales de los 50 estados y en Washington en los días previos a la investidura del presidente electo Joe Biden. Esto aviva los temores de más derramamiento de sangre después de la irrupción al Capitolio la semana pasada.

A través de un boletín interno, el FBI advirtió que podrían registrarse marchas en todo el país a partir del fin de semana. Pueden extenderse hasta la toma de protesta de Biden el 20 de enero. Dos funcionarios del orden público dieron detalles del memo a The Associated Press. Los investigadores creen que algunos de los manifestantes son integrantes de grupos extremistas, de acuerdo con los funcionarios. La cadena ABC fue la primera en reportar el boletín.

Las protestas con personas armadas pueden suceder en 50 estados

“Protestas armadas están siendo planeadas en los 50 capitolios estatales del 16 de enero hasta al menos el 20 de enero. De igual manera en el Capitolio federal del 17 de enero hasta el 20 de enero”, revela el boletín, de acuerdo con uno de los funcionarios. Ambos hablaron con The Associated Press, bajo condición de anonimato, dado que no tenían autorización para abordar el asunto públicamente.

El FBI emitió al menos un boletín, a las agencias policiales de todo el país, antes de los disturbios de la semana pasada. El 29 de diciembre advirtió sobre la posibilidad de que manifestantes armados irrumpieran en legislaturas, dijo el segundo funcionario.

El general del Ejército Daniel Hokanson, jefe de la Agencia de la Guardia Nacional, dijo el lunes a los reporteros que la Guardia también está vigilando todo el país.

“Nos mantenemos atentos en todo el país a fin de garantizar que estamos monitoreando. Nuestra Guardia en todos los estados mantiene una estrecha coordinación con sus agencias locales de policía para brindar cualquier apoyo solicitado”, asegura.

Los disturbios sucedieron luego de llamados por Internet a cometer actos de violencia en Washington para los últimos días de la presidencia de Donald Trump.

Con información de The Associated Press