Se esperan tormentas severas en Carolina del Norte y tornado en Piedmont

Esta mañana el Servicio Metereológico Nacional advirtió de la posibilidad de tormentas severas este martes en Carolina del Norte, así como la posibilidad de un tornado en Piedmont, Carolina del Sur.

Desde Twitter, la cuenta oficial del Servicio Metereológico Nacional para Greenville – Spartanburg, SC, lanzó la advertencia.

Asimismo, señalaron que la principal amenaza serán vientos que podrían ocasionar varios daños, así como granizo.

Sin embargo, no descartaron la posibilidad de un tornado en Carolina del Sur.

La publicación indica que el clima severo se espera principalmente en la tarde y hasta las primeras horas de la noche.

Asimismo, pidieron a la población de Carolina del Norte y Carolina del Sur que se mantengan pendientes de la información en weather.gov/gsp.

Dentro de las zonas que se encuentran con posibilidad de tormentas severas en Carolina del Norte y Carolina del Sur están Greenwood, Anderson, Toccoa, Seneca, GSP, Union, Gaffney, Rock Hill, Monroe, Statesville, Hickory, Morganton, Asheville, Charlotte y Waynesville.

