Se estrenó Disney Plus en México, pero tiene ausencias

Finalmente se estrenó Disney Plus en México, y los fans están vueltos locos con el catálogo; sin embargo, hay algunas ausencias y contenido incompleto que los suscriptores no pudieron dejar de señalar.

En primera instancia está el tema de los Simpson. Se sabía desde un principio que el contenido llegaría censurado, incluyendo la falta de algunos capítulos, la sorpresa fue mayor al darse cuenta que la familia de Springfield solo cuenta con dos temporadas completas (29 y 30) de las 32 que existen.

Esto es porque aún hay derechos de la serie para ser transmitida por televisión y buscan no golpear a la cadena poniendo todo el contenido en la plataforma de Streaming.

Además, también se cuenta con la película de 2007 y dos cortometrajes protagonizados por Maggie: llamados Un largo día en la guardería y Jugando con el destino.

Disney Plus en México no tienen las películas de Spider-Man

Otro ausente, es Spider-Man. Las dos cintas del amigable vecino de New York que pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) no están en la plataforma. Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, están ausentes del catálogo, esto es porque Sony tiene los derechos sobre esas cintas, aunque sean trabajadas en conjunto. Caso similar con la de Hulk, la cual pertenece a Universal Studios.

Aunque el catálogo es inmenso en Disney Plus, muchas películas clásicas están “escondidas” pues no aparecen en en el listado seleccionado y se tiene que hacer la búsqueda manual, lo cual podría ser un poco molesto. Incluso algunas series como Aventureros del Aire (TaleSpin) no se puede encontrar, por lo que parece estar ausente de la plataforma.