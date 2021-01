Se incendia edificio de fabricante de vacuna AstraZeneca

Este jueves las autoridades de la India reportaron un incendio en un edificio de el Serum Instute of India, el mayor fabricante de vacuna anti COVID-19 del mundo para AstraZeneca.

Las imágenes presentadas en los medios de comunicación, mostraron grandes columnas de humo saliendo del complejo, mientras que los bomberos de Pune, Maharashtra, trataban de sofocar el incendio.

“Se produjo un incendio masivo en una planta del Serum Institute of India en el área de Manjri de Pune. 8 tiros de fuego sobre el terreno. La vacuna COVID de Oxford-AstraZeneca Covishield es fabricada por Serum Instute of India. Sin embargo, la producción no se estaba llevando a cabo en la planta de Manjri”, comentó el peridosta Sanjay Bragta

A massive fire broke out at a plant of Serum Institute of India in Manjri area of Pune. 8 fire tenders on the spot. Oxford-AstraZeneca's COVID vaccine Covishield is manufactured by @SerumInstIndia However production of Covishiled was not being carried out at Manjri plant. pic.twitter.com/gRlrUCAYeu

— Sanjay Bragta (@SanjayBragta) January 21, 2021