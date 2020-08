La chef y presentadora de televisión, Rachael Ray, se encuentra a salvo después de que su casa en Nueva York se incendió el domingo por la noche. Así lo hicieron saber las autoridades y posteriormente ella lo confirmó en sus redes sociales.

Rachael Ray, su esposo John Cusimano y su perro se encontraban descansando en una casa del lago de Luzerne cuando ocurrió el incendio.

“Todos pudieron salir de manera segura. No hubo heridos, lo cual fue bueno. En este momento, estamos en el proceso de determinar cuál puede ser la causa. No es nada sospechoso, pero estamos buscando determinar cuál fue la causa”, dijo a CNN Brian LaFleure, coordinador de incendios y director de servicios de emergencia del condado.

El incendio, del cual no se sabe todavía el origen, dañó principalmente la casa principal de la propiedad.

“Rachael, su esposo John y su perra Bella están a salvo. Su casa fue lamentablemente dañada y estamos en el proceso de acceder hasta qué punto. Estoy feliz de proporcionar actualizaciones como sé”, dijo el representante de Rachael Ray.

Ray aseguró que se encontraba bien a través de sus redes sociales.

“Agradecido de que mi mamá, mi esposo, mi perro estemos todos bien. Estos son los días en los que todos tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, no por lo que hemos perdido”, tuiteó la chef.

Thank you to our local first responders for being kind and gracious and saving what they could of our home. Grateful that my mom, my husband, my dog… we’re all okay. These are the days we all have to be grateful for what we have, not what we’ve lost.

— rachael ray (@rachaelray) August 10, 2020