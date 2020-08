Se informan problemas de conexión a Zoom en todo EE. UU.

Ha habido problemas para conectarse a Zoom en todo EE. UU. Según los informes, el popular servicio de videoconferencia en línea utilizado para la escuela y el trabajo durante la pandemia no está funcionando para los usuarios.

Una gran cantidad de usuarios dijeron que tenían problemas con Zoom en el este de Estados Unidos.

Hemos identificado el problema que hace que los usuarios no puedan autenticarse en el sitio web de Zoom (zoom.us) y no puedan iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom, y estamos trabajando para solucionar este problema, dijo Zoom en un comunicado.

If you're having trouble connecting to Zoom, we have identified the issue and are working on a fix. Please follow https://t.co/aqz5nSoQRw for updates. We're so sorry about the inconvenience.

— Zoom (@zoom_us) August 24, 2020