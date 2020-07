¿Se puede buscar una mascarilla gratis en una cervecería?

Mecklenburg anunció a principios de julio que entregarán más de dos millones de mascarillas para los habitantes, incluso en algunas cervecerías del condado.

El condado de Mecklenburg quiere asegurarse de que la comunidad tenga acceso a mascarillas gratis. Esta asociación entre entidades públicas y privadas sigue la Orden Ejecutiva del Gobernador Roy Cooper, que requiere que las personas usen mascarillas en lugares públicos.

¿Dónde encontrar una mascarilla?

Birdsong Brewing Co.

1016 N.Davidson St., Charlotte, NC 28206

Martes a viernes: de 3 a 10 p.m.

Sábado: 11 a.m. a 10 p.m.

Domingo: 11 a.m. a 8 p.m.

Brewers at 4001 Yancey

4001-A Yancey Road, Charlotte, NC 28217

Lunes a jueves: 11 a.m. a 10 p.m.

Viernes a sábado: 11 a.m. a 11 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 8 p.m.

Edge City Brewery

6209 Old Post Rd Suite 109, Charlotte, NC 28212

Domingo a lunes: 1 a 8 p.m.

Martes-miércoles: cerrado

Jueves: 1 a 8 p.m.

Viernes a sábado: 1 a 10 p.m.

Heist Brewery

2909 N Davidson St., # 200 Charlotte, NC 28205

Lunes a jueves: 11 a.m. a 10 p.m.

Viernes a sábado: 11 a.m. a 11 p.m.

Domingo: 11 a.m. a 9 p.m.

Legion Brewing Plaza Midwood

1906 Commonwealth Ave., Charlotte, NC 28205

Lunes a miércoles: de 2 a 10 p.m.

Jueves: 2 a 11 p.m.

Viernes a sábado: 12 p.m. a 11 p.m.

Domingo: 11 a.m. a 8 p.m.

Legion Brewing SouthPark

5610 Carnegie Blvd., Charlotte, NC 28209

Lunes a miércoles: 11 a.m. a 10 p.m.

Jueves a sábado: 11 a.m. a 11 p.m.

Domingo: 10 a.m. a 9 p.m.

NoDa Brewery

2921 N. Tryon St., Charlotte, NC 28206

Jueves: de 3 a 9 p.m.

Viernes: de 3 a 10 p.m.

Sábado: 12 p.m. a 10 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 7:30 p.m.

Olde Mecklenburg Brewery

4150 Yancey Road, Charlotte, NC 28217

Domingo a jueves: 11 a.m. a 10 p.m.

Viernes a sábado: 11 a.m. a 11 p.m.

Resident Culture Brewing Co.

2101 Central Ave., Charlotte, NC 28205

Lunes a miércoles: 3 a 10 p.m.

Jueves a viernes: de 3 a 11 p.m.

Sábado: 12 p.m. a 11 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 8 p.m.

Sweet Union Brewing

13717 E Independence Blvd., Indian Trail, NC 28079

Martes a miércoles: de 3 a 10 p.m.

Jueves: 3 a 11 p.m.

Viernes: 3 p.m. a 12 a.m.

Sábado: 12 p.m. a 12 a.m.

Domingo: 12 p.m. a 8 p.m.

Sycamore Brewing

2161 Hawkins St., Charlotte, NC 28203

Lunes a jueves: de 4 a 10 p.m.

Viernes a sábado: 12 p.m. a 11 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 9 p.m.

The Unknown Brewing Co.

1327 S. Mint St., Charlotte NC 28203

Martes a jueves: de 4 a 10 p.m.

Viernes: de 3 a 11 p.m.

Sábado: 12 p.m. a 11 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 8 p.m.

Wooden Robot Brewery

1440 S. Tryon St., Charlotte, NC 28203

Viernes: de 4 a 10 p.m.

Sábado: 12 p.m. a 10 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 8 p.m.