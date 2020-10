Se reducen los votantes cristianos en Estados Unidos en poco más de una década

En los últimos 12 años los votantes cristianos en las urnas en Estados Unidos han caído un 15%, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Pew.

Y es que los votantes que se registraron e identificaron como cristianos en el país en este cuatrenio representan el 64% del electorado en esta elección cuando en 2008 representaban el 79%. Esta tendencia es distinta a la de los votantes no afiliados a ninguna religión que se han duplicado del 15% al 28%.

En esta elección, los evangélicos protestantes blancos representaron el 18% del electorado que se registró para votar cuando hace 12 años representaban el 21%. Igualmente, los católicos blancos se redujeron de 17% a 12% durante el cuatrenio. Sin embargo, los evangélicos protestantes no blancos se han reducido de un 19% a un 13%.

El informe del Centro de Estudios Pew igualmente arrojó que el 79% de los electores cristianos se identifican con el Partido Republicano. Este porcentaje contrasta con el 52% de los demócratas que se identifican como cristianos. La mayor cantidad de personas que se identifican como no afiliadas a ningún partido político son los republicanos.

Sin embargo, en Estados Unidos no es raro que los religiosos estén organizados en grupos o en organizaciones cívicas para votar por ciertos candidatos.

Por ejemplo, en 2018 surgió el portal especializado CatholicVote.org en el que se colocan noticias políticas desde una óptica cristiana. Igual existen grupos los cuales conglomeran a religiosos como el American Family Association, My Faith Votes, Vote Under God, I Voter Guide, Wall Builders, Alliance Defense Freedom, National Legal Foundation, The Bible, Voters & 2008 election.

Se ha mencionado que la nominación de Amy Coney Barett al Tribunal Supremo busca consolidar el voto cristiano en apoyo a Donald J. Trump el próximo 3 de noviembre. Esta presunta táctica ha causado asperezas con el Partido Demócrata.

La Noticia produjo esta nota con información del Centro de Estudios Pew.