Se registra fuerte explosión en un edificio en Madrid

Una fuerte explosión destruyó el miércoles un pequeño edificio flanqueado por una escuela y una residencia para ancianos en el centro de la capital española. El estallido de una caldera en revisión podría ser la causa de la fuerte explosión que se ha producido esta tarde en el número 98 de la calle Toledo. El edificio ha quedado completamente destrozado.

Fuentes policiales confirman que habría tres fallecidos, según datos de El Español. Hay por lo menos seis heridos de diversa gravedad. En el colegio y la residencia de ancianos no se han reportado víctimas hasta el momento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó a los medios la muerte de dos de esas tres personas. Varios de los heridos han sido atendidos en un primer momento en el hospital de campaña que se instaló cerca del lugar de la explosión.

Los videos e imágenes compartidos en las redes sociales mostraron una columna de humo saliendo de la zona donde el edificio de al menos seis plantas explotó. Había escombros esparcidos en la céntrica calle Toledo.

