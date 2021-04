Se reporta enfrentamiento armado en Carolina del Norte, un policía herido.

Vecinos han reportado un enfrentamiento armado en un vecindario de Boone, en Carolina del Norte, tras el cual hay un policía herido por un disparo.

De acuerdo con la policía, un ayudante del aguacil de Carolina del Norte recibió un disparo en medio del enfrentamiento.

Así lo dio a conocer la propia policía de Boone a través de su cuenta de Twitter.

Boone Police is currently assisting the Watauga County Sherriff’s Office in the Brown’s Chapel Area of Watauga County with an ongoing stand-off. No additional information is available at this time.

Previo al enfrentamiento, los servicios de emergía habían solicitado a los vecinos y a la población de la zona permanecer dentro de sus casas.

Per Watauga County Emergency Services:



This alert went to a specific geographic area so we apologize this was vague. Please shelter in place in the Hardaman Circle area.

LAW ENFORCEMENT IS ON SCENE IN AREA. ALL RESIDENTS REMAIN IN YOUR HOME WITH DOORS AND WINDOWS CLOSED.