Se roban cuerpo de la morgue, aseguran que no tenía COVID-19

Familiares de un hombre fallecido en Salta, Argentina, tomaron la decisión de extraerlo sin permiso de la morgue porque temían que lo quemaran por un diagnóstico de COVID-19

que ellos aseguran, era falso.

El medio local El Tribuno se encargó de hacer pública la historia de esta familia.

Una hija del hombre dio declaraciones a un reportero de El Tribuno denunciando que un hospital en Salta dio un diagnóstico erróneo de la muerte de su padre al asegurar que había fallecido de COVID-19

.

La mujer indicó que su papá sufría de condiciones asociadas al corazón y que había estado internado en el hospital por esa razón.

Luego de haber sido dado de alta por un primer ingreso al hospital, su padre se complicó de nuevo y ella lo llevó al centro médico nuevamente para conseguir atención para su progenitor.

Según ella, en el hospital tomaron el caso como un contagio por COVID-19 , aunque ella asegura no era el diagnóstico real.

Mi papá no tiene COVID-19, mi papá se murió de un infarto, le dio un infarto , contó la mujer a un reportero local.

Nos amenazaron que lo iban a quemar (…) Lo tuve que subir a mi camioneta, traerme la camilla del hospital y traerlo a mi casa para poder velarlo y despedirme (…) No iban a dejar que me lo quemen a mi papá, si él no es un perro, es un ser humano, es mi papá , narró la hija del difunto a un reportero local.

Junto a otros familiares, la mujer se dirigió a la morgue y sacaron el cuerpo fallecido de su padre, que aun yacía en la camilla del centro médico. Luego de eso pudieron velarlo y le darán sepultura de acuerdo con sus creencias.