Se viraliza reacción de perrita al regañarla su dueña

Cuando entró a la cocina cachó a su perrita de un año mientras intentaba robarse sus patatas.

Molesta, levantó su voz para regañarla. No obstante, “Tutu” – una linda can de pelaje blanco y castaño – comenzó a temblar mientras esperaba la reacción de su dueña. Miraba con su hocico cerrado, sus ojos grandes y dilatados por el pavor que sentía hasta que robó el corazón de su dueña, según The Daily Mail. La filmación tomó lugar en Berlín, Alemania. La caja de batatas que el perro mordió se la regaló su amiga durante una visita, por lo que previo a ir al gimnasio dejó la caja en la vivienda porque presumía que nada le sucedería durante el interín.

Así lo muestra un video en el que una mujer grabó la épica reacción de su mascota que se viralizó en tan solo horas en las redes sociales Douyin.

“Estaba muy desepcionada”, expresó la dueña. “Llamé a la perra y comencé a regañarla”.

“Sin embargo, tan pronto vi cómo tamblaban sus piernasy miraba con temor pensé que era bastante divertido, por lo que dejé de sentirme enojada”, dijo. “Se sentía nerviosa y culpable luego de ser atrapada. No sabía que se pondría así al levantar la voz para regañarla”.

Pese a que Zhang – la dueña de la mascota – publicó el video en la red social, ha sido republicado tanto en YouTube como en el resto de las plataformas. La versión del video que se publicó en YouTube ronda las mil reproducciones. Hasta el momento, no ha obtenido comentarios.

Lo que sí sucedió es que a la tierna animal la reseñaron periódicos internacionales. Quizás conquistados por los ojos, las piernitas y el pelaje de la can que demostró a todos la inocencia de los animales.

Para más noticias similares simplemente accedan a La Noticia. Igualmente, utilizó información de The Daily Mail para producir esta nota.