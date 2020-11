Sean Connery: más allá de actor, participante de Mr. Universe y modelo nudista

El actor escosés y mítico interprete de James Bond, Sean Connery, compitió a sus 22 años en el concurso Mr. Universe en 1953, a pesar de que no clasificó durante la gala final.

En aquel momento, el actor en lugar de llamarse “Sean Connery” se llamó “Tom Connery”, según el periódico Daily Record. No clasificó durante el concurso, a pesar de su cuerpo escultural y sus 6’2” de estatura.

Si bien es cierto que no ganó, llamó la atención de un director de audiciones que lo conectó con su primera oportunidad en el mundo del entretenimiento: colocarse en la compañía de gimnasia South Pacific. Sin embargo, es importante mencionar que antes de competir en el concurso de belleza también trabajó en 1992 como modelo de desnudos para los y las estudiantes de artes plásticas del Edinburgh College of Art.

Luego de esta oportunidad tuvo varias más durante cerca de una década hasta que en 1962 actuó en la primera de las seis películas sobre el sensual y seductor James Bond. Su carrera perduró cerca de treinta años en los que actuó en más de seis películas de la saga, específicamente, hasta 1983. Su última actuación fue en 2003 durante la película The League of Extraordinary Gentlemen. No tan solo fue un prestigioso actor, sino productor. Se destacó a lo largo de su carrera por ganar un premio Oscar, dos BAFTA y tres Globos de Oro.

El reconocido actor falleció el 31 de octubre de 2020 a sus 90 años mientras que se encontraba dormido, de acuerdo con su portal oficial.

Nació el 25 de agosto de 1930 en Fountainbridge (Edinburgh) Escocia. Por un lado, su mamá, Euphamia C. Maclean, limpiaba casas. Por el otro lado, su papá, Joseph Connery, trabajaba en fábricas y era comionero. El actor era descendiente tanto escosés como irlandés. Entre los datos curiosos de su vida está que tuvo empleos extraños para sobrevivir.