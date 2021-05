Sonic The Hedgehog tuvo un renacimiento de su popularidad con el estreno de su último filme, SEGA sólo había explotado la fama del erizo a través de algunos títulos y juguetes, pero con la película, ahora es de los personajes más famosos del momento.

Las nuevas generaciones ignoran que Sonic The Hedgehog es un personaje que tiene tres décadas de existencia, desde aquel lejano título para la consola Sega, ha visto crecer a su lado tres generaciones de gamers.

SEGA: Sonic The Hedgehog cumple 30 años, festejará con Serie Animada

Como es complicado llegar a 30 años de existencia en el mundo de los dibujos y personajes animados, SEGA ya está pensando en como celebrar los 30 años de Sonic The Hedgehog y será de una forma muy especial.

Resulta que SEGA anunció los planes para celebrar los 30 años de Sonic y la empresa desarrolladora con sede en Shinagawa, Japón, armó un evento global que causó grandes expectativas.

Para los que son gamers de toda la vida, seguro recordarán que en 2010, SEGA lanzó Sonic Colors Ultimate para el Nintendo Wii. Este título será reeditado con distintas mejoras, además de dibujos más vivos y animados.

Habrá mejores hasta en la jugabilidad de Sonic Colors Ultimate

No sólo será en las imágenes, la mejoras también estarán presentes en los controles, así como un renovado modo de juego, entre otras actualizaciones para que luzca increíble.

No habrá cambio de escenarios, la acción seguirá desarrollándose en el parque de diversiones interestelar que el Dr. Eggman construyó.

Recordemos que la tarea de Sonic The Hedgehog en el juego será liberar a estos extraños seres, además de tener innumerables aventuras por los escenarios.

¿Cuánto costará la reedición de Sonic Colors Ultimate?

La reedición de Sonic Colors Ultimate llegará versión estándar y remasterizada para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One el próximo 7 de septiembre, costará 40 dólares (casi 800 pesitos mexicanos).

Pero también habrá una versión digital deluxe que saldrá en 45 dólares (cerca de 900 pesos mexicanos) y contará con contenido exclusivo que podrás descargar en cuanto te conectes a Internet.

Habrá nueva serie animada de Sonic y ya tiene título

La mayor sorpresa del 30 aniversario de Sonic The Hedgehog será que habrá una nueva serie animada, la cual se llamará “Sonic Colors: Rise of the Wisps”.

La serie estará basada en el videojuego que reeditarán y en esta ocasión, el erizo favorito de todos contará con la voz del actor de doblaje, Roger Craig Smith.

La empresa japonesa también confirmó que ya están trabajando en el próximo juego de Sonic y se tratará de un título en 3D, aunque no dieron más detalles del desarrollo.

Sin más qué decir, aquí les dejamos el tráiler de la reeedición del Sonic Colors Ultimate: