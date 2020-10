Trump se niega a hacer segundo debate presidencial virtual

El presidente Trump anunció que se niega a hacer el segundo debate virtual con Biden, tal como se había indicado de acuerdo con la Comisión de Debates Presidenciales, en vista de que todavía Donald Trump no ha superado el diagnóstico por el COVID-19.

Trump, luego de conocerse la decisión del formato virtual indicó que no participará en el debate presidencial de la próxima semana si se lleva a cabo virtualmente. Ese arreglo “no es aceptable para nosotros”, aseguró. “No voy a hacer un debate virtual”, dijo el presidente a Fox Business. “No voy a perder el tiempo en un debate virtual. De eso no se trata el debate”.

La posibilidad de hacerlo virtual obedece a que Trump no ha logrado cumplir su período de cuarentena usual y recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El fin es “proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados en el segundo debate presidencial”, informó la Comisión. Agregó que los candidatos “participarán desde lugares remotos separados”, mientras que los participantes y el moderador permanecerán en Miami.

El candidato demócrata Joe Biden había sostenido su preocupación de que se llevara a cabo el segundo debate en persona mientras el presidente fuera positivo a COVID-19.

Biden dijo a los reporteros en Pensilvania que estaba “esperando poder debatirlo”, pero dijo que “tendremos que seguir pautas muy estrictas”.

Razones que avalan el por qué el segundo debate presidencial será virtual

Trump fue diagnosticado positivo por COVID-19 al igual que su esposa el hace una semana. Esto encendió las alarmas debido a que apenas habían pasado 48 horas después del primer debate presencial con Biden en Cleveland.

A pesar de que el candidato demócrata Biden y su círculo tuvieron preocupación de haberse contagiado, no fue así. Sin embargo, en el ámbito que rodea a Trump y la Casa Blanca se desató una ola de contagios por coronavirus elevada.

A la fecha el presiente Trump todavía se mantiene sometido a tratamiento a pesar de haber sido dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes. No obstante, sus médicos se reservaron detalles del diagnóstico, pero según los CDC, las personas con síntomas leves a moderados de COVID-19 pueden ser contagiosas. En ese sentido, Trump debe mantenerse aislado por unos 10 días.

