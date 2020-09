La Federación Brasileña de Futbol (CBF) anunció este miércoles 2 de septiembre que la selección femenina de Brasil recibirá el mismo salario que sus compañeros masculinos.

Todos los representantes de Brasil recibirán tarifas diarias y premios por igual cuando representen a la Canarinha internacionalmente.

El presidente de la Federación Brasileña de Futbol, Rogério Caboclo, anunció que la igualdad en los salarios comenzó en marzo de este año.

“Desde marzo de este año, la CBF ha igualado el premio en metálico y las tarifas diarias entre el fútbol masculino y el femenino. Es decir, los jugadores ganan lo mismo que los que son convocados (a la selección)”, dijo Caboclo en una conferencia de prensa donde presentó a las coordinadoras del fútbol femenil, Duda Luizelli y Aline Pellegrino.

🎩 Hats off to @CBF_Futebol 🇧🇷

🆙 Not only has it put @DudaLuizelli & @PelleAline in major roles within Brazilian women's football, but it has announced that female & male players will be paid the same while on international duty 👏

👉 https://t.co/zuxkOYR7Uz pic.twitter.com/Ev6oohYM5o

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 3, 2020