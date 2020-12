Selena Gomez cosecha éxitos: presenta su arbolito de Navidad y una colección para Puma

La cantante Selena Gomez cosecha éxitos y a estos se suma que recientemente presentó su arbolito de Navidad y su colección para Puma.

Algo que llamó la atención de la imagen, que ya suma más de 4 millones de likes, es que el árbol de la cantante de Lose You to Love Me y Rare es pequeñito y tiene apenas un poco más de una docena de esferas.

Sin embargo, los protagonistas de esta escena son sus tenis Puma, que forman parte de la colección que lanzó con la marca deportiva.

Recientemente la artista fue nombrada “Persona del año” por la revista People. Pero no solo eso, también ha sido reconocida recientemente en los Grammy, por la revista Time y por Forbes.

Proud is an understatement.❤️ Congratulations @selenagomez on being named one of @people Magazine’s “People of the Year.” 🎉 Continue to inspire us and doing all that is good in the world. We love ya! pic.twitter.com/ZPmpVmzZf6

— Rare Beauty (@rarebeauty) December 2, 2020