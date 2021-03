Selena Gomez dejaría el mundo de la música en un futuro cercano

Selena Gomez es una estrella que ha sido asediada desde los 13 años, prensa, revistas y redes sociales están atentos a cualquier movimiento que haga la ex estrella de Disney y esto ha comenzado a molestar a la cantante.

Ante esto, Selena Gomez tuvo que replantear su futuro en el mundo del espectáculo, ya que podría pensar en retirarse en breve de la música, pero no del mundo del entretenimiento.

Esto se debe a que Selena Gomez tiene un sentimiento de que no se le toma en serio musicalmente, y también, estaría harta de muchos años de popularidad y ser asediadad constantemente por la prensa.

En una entrevista en Vogue, Selena declaró que es complicado continuar en la industria musical, debido a que el público no la toma en serio en esta faceta.

“(Es difícil) seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio. He llegado a pensar ¿Por qué sigo haciendo esto? . ‘Lose You To Love Me’ es una de las mejores canciones que he lanzado y, para algunos, seguía sin ser suficiente”, expresó Gomez.