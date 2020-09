Selena Gomez es una fiel defensora de los Derechos Humanos y su lucha en contra del racismo es algo que también la ha destacado durante toda su carrera como activista.

Este viernes, la actriz de origen mexicano hizo un llamado al dueño de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, así como a la directora de operaciones, Sheryl Sandberg.

Selena Gomez solicitó a ambos que pongan un alto al odio, la desinformación y el racismo en dichas plataformas de cara a las elecciones presidenciales de Estados unidos que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

La cantante de 28 años, quien es uno de los personajes más influyentes en redes sociales, compartió con sus 193 millones de seguidores la captura de un mensaje que envió a los ejecutivos de Facebook e Instagram.

El mensaje de Selena llega en un momento en el que celebridades como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Michael B. Jordan, entre otras, se unieron para “congelar” su actividad en redes sociales.

Selena Gomez DMs Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg asking they help fight the spread of hate speech, misinformation and more on Facebook & Instagram:

“I am calling on you both to HELP STOP THIS…hope to hear back from you ASAP” pic.twitter.com/VGk5dbAbkK

— Pop Crave (@PopCrave) September 19, 2020