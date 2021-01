Selena Gomez honra su herencia cantando De Una Vez en ESPAÑOL para ¿Justin Bieber?

Aunque ya la hemos escuchado hablar español para comerciales de televisión o incluso en algunos fragmentos de canciones, como en Taki Taki, Selena Gomez sorprendió a sus fans al honrar su herencia latina con un tema completamente en español: De Una Vez.

A pocos minutos de su lanzamiento, el tema cuenta con medio millón de reproducciones y estamos seguros de que el número seguirá aumentando, pues sus fans llevaban mucho tiempo pidiéndole que cantara un tema en español.

Las solicitudes de sus seguidores por fin fueron escuchadas y en De una Vez, Selena Gomez habla del desamor y de una relación pasada, que todas y todos, podrían asegurar que se trata de Justin Bieber o simplemente de cualquier otra relación.

En el tema, Selena Gomez habla sobre el dolor de superar una relación, pero también manda un mensaje de empoderamiento y, aunque deja en claro que no se arrepiente, sabe que la relación la hizo más fuerte.

Ya no duele como antes, la herida de tu amor sanó. De una vez por todas, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (…) No te tengo a ti, me tengo a mí”, son algunas de las frases que componen la canción de Selena Gomez en español.