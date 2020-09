¡Las quiero todas! Selena Gomez lanzó línea de ropa para animar al voto

Nadie lo duda, todo lo que toca Selena Gomez se transforma en dinero, su éxito, fama y alcance que tiene con los jóvenes es parte importante de las marcas que trabajan con la ex Disney.

Las elecciones en Estados Unidos están próximas, en breve sabremos si Donald Trump continuará al frente de los EE.UU. o su contraparte, Joe Biden, hace historia y regresa a los demócratas al poder.

Make your voice heard in the 2020 election. Visit https://t.co/fQOliPkSHu to make your plan to vote. And watch WHOSE VOTE COUNTS, EXPLAINED on @Netflix -September 28. @LeoDiCaprio @johnlegend pic.twitter.com/kETOMVMNVd

Es por esto que Selena Gomez quiere animar al voto a los jóvenes y lo hará con una serie de prendas que hizo con la marca de ropa Dover Street Market.

La nueva línea de ropa de Selena Gomez tendrá sudaderas y camisetas en su catálogo, además que todas las ganancias irán a la fundación “When We All Vote”.

En esta ocasión, Dover Street Market invitó a Selena Gomez a ser diseñadora ocasional para animar a sus compatriotas a votar en los próximos comicios presidenciales.

La elección donde se enfrentarán al actual mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente, Joe Biden, será el próximo 3 de noviembre.

Todas las prendas de esta nueva línea lucirán el emblema “When We All Vote”, una organización sin ánimo de lucro que promueve el derecho de sufragio entre los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

Our latest merch collab has all the pieces you need to show off your #vote (even a sweatshirt from @SelenaGomez) https://t.co/77LrDa7iQd

— When We All Vote (@WhenWeAllVote) September 27, 2020