Selena Gomez muestra en video las consecuencias del Lupus

Selena Gomez ha tenido múltiples padecimientos de salud a lo largo de su vida, desde el 2015 que le fue detectado Lupus, hasta el transplante riñón en 2017 que recibió de su mejor amiga Francia Raisa, quien le salvó la vida.

Además de esos males, también se le diagnosticó depresión a Gomez, ya que no podía valerse por sí misma tras la cirugía. El lupus la debilitó y dejó cicatrices en la pierna y en el abdomen.

Ahora, Selena Gomez mostró las consecuencias de padecer lupus durante una intervención en vivo, mientras cocinaba en un programa especial de la cadena HBO Max, dejó entrever qué le sucede a su cuerpo con esta dura enfermedad.

Who’s hungry?

❤ this tweet to receive a reminder from @HBOmax to watch my new show #SelenaAndChef premiering on 8/13!@maxpop pic.twitter.com/3lYEmUt6b1

— Selena Gomez (@selenagomez) August 5, 2020