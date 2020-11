Selena Gomez se arrepiente de no votar e invita a que lo hagan

A través de un video, Selena Gomez dijo que se arrepiente de no haber votado en las pasadas elecciones y pidió a quienes aún no han votado que este martes lo hagan.

Fue en su cuenta de Instagram, donde la cantante de Texas e intérprete de temas como Lose you to love me, Same old love y Who says, entre otras canciones, contó este momento que le resulta vergonzoso:

Puedo ser brutalmente honesta. Estaba enfrentando muchos problemas de salud mental y no tuve la oportunidad de votar. Eso fue muy difícil para mí. Pero de hecho encendió una llama dentro de mí para no perderme de nada y asegurarme de darme el tiempo para hacer las cosas. Aunque sea algo difícil de admitir, me enseñó una gran lección.

Selena Gomez invita a que voten en persona

A través de esta cuenta, donde tiene más de 195 millones de seguidores, la cantante con raíces latinas ha pedido a sus seguidores que voten y que no pierdan la oportunidad de decidir el rumbo del país. Así lo dijo en sus historias de Instagram:

Sé que muchos ya votaron y estoy muy orgullosa y feliz, pero hay muchas otras personas que no lo han hecho. Por favor voten en persona, especialmente en mi casa, en Texas, en Pensilvania y Florida, tu voz importa. Debes entender que es muy importante. Haz todo lo que puedas, por favor, por favor, vota en persona.

Además de esto, Selena ha charlado con personalidades como Kamala Harris sobre la importancia de votar: