Selena Gomez vuelve a ser rubia, ¡ve aquí su transformación!

Selena Gomez ha vuelto a ser rubia. La estrella mostró su nueva imagen en sus redes sociales y sus fans quedaron encantados. Gomez muestra un cabello color rubio pálido cremoso y por lo visto a sus seguidores les agradó su nueva imagen. Su fotografía con el nuevo look tiene más de 8 millones de reacciones.

Para dejar su características melena castaña, la artista tuvo que someterse a un proceso de ocho horas. Las coloristas Nikki Lee y Riawna Capri de Nine Zero One, son las coloristas encargadas de lograr esa cabellera rubia brillante.

“Hemos estado haciendo el color de Selena durante más de una década. Por lo general, lo mantiene bastante natural, pero esta vez hizo un gran cambio”, dijo Riwana en un comunicado.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“El tono rubio es único para ella, ya que teníamos que asegurarnos de que hubiera un equilibrio igual de frío y cálido para su tono de piel. Es una apariencia más atrevida y perfecta para el verano”.

Así fue el proceso para transformar la melena rubia de Selena Gomez

Según sus coloristas, todo el proceso de coloración les tomó 200 láminas, varios tazones de lejía y ocho horas de principio a fin.

Y debido a que el proceso de decoloración puede llegar a ser muy agresivo con el cabello, las expertas en coloración tomaron las precauciones debidas.

Para mantener los mechones de Selena sintiéndose y luciendo saludables, Capri y Lee explican usaron los productos Joico, específicamente el Champú Colour Balance Purple Shampoo, el Acondicionador Colour Balance Purple Conditioner y el Tratamiento Nutritivo Defy Damage Sleepover Overnight Norishing Treatment.

Imagen: @selenagomez

Para como un toque final de nutrición, las expertas recomiendan un tratamiento de acondicionamiento final que ayude a proteger y fortalecer el cabello. En el caso de Selena utilizaron Common Magic Myst Universal Elixir.

Además de dirigir su marca de belleza Selena se encuentra filmando su serie de cocina de HBO y promocionado su más reciente album. Muy pronto la veremos como anfitriona de Vax Live, el concierto de Global Citizen, que busca promover el acceso equitativo de las vacunas contra COVID-19 en el mundo.