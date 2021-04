Selena Quintanilla vivió un “Amor Prohibido” con Chris Pérez

Selena Quintanilla no sólo tuvo un gran éxito llamado “Amor Prohibido”, también vivió uno al lado de Chris Pérez. Perez fue el esposo de la cantante pero tuvieron que hacerlo en secreto porque el padre de la estrella se oponía a la relación.

El joven conoció a Selena en 1989, cuando se unido a la banda “Selena y Los Dinos”, como su guitarrista, según revela el libro “To Selena with Love” escrito por Pérez. El músico fue recibido muy bien por A.B. Quintanilla, hermano de Selena, pero no de la misma manera por Abraham, el padre de la cantante. El patriarca no confiaba en la imagen de rockero del joven. Además le preocúpaba que pudiera empañar la reputación de la joven e impactara negativamente en su carrera musical.

Al conocerse hubo una atracción inmediata entre Selena y Chris, aunque él tenía otra relación en San Antonio. El romance fue creciendo hasta que un día lo hicieron oficial en un restaurante Pizza Hut.

Como Selena sabía que su padre se opondría a la relación, decidieron mantenerlo secreto. Pero al enterarse Abraham Quintanilla, despidió a Chris de la banda. Fue Suzette, la hermana de Selena quien alertó a su padre de la relación prohibida de los jóvenes. Y aunque el patriarca amenazó a Pérez para terminar la relación, nunca lo hizo.

Selena Quintanilla y Chris Perez se casaron es secreto en 1992

La pareja se casó en secreto el 2 de abril de 1992. Quintanilla tenía 20 años y Pérez 22. Y aunque querían mantener la noticia en secreto, los medios anunciaron su unión casi de inmediato.

Abraham no tuvo más remedio que aceptar al esposo de su hija. “Después de eso, lo acepté como parte de la familia. ¿Qué más podía hacer?” le dijo a Texas Monthly. Selena y Pérez se mudaron a una casa al lado del resto de la familia Quintanilla.

Tres años más tarde Selena fue asesinada por Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans. Veintiséis años más tarde la muerte de la cantante aún conmociona a Pérez. “Fue traumático”, dice Pérez, quien tenía 25 años en el momento del asesinato del la estrella.

En los años siguientes a la muerte de Selena, Pérez continuó haciendo música, escribió un libro sobre Selena y se volvió a casar en 2001. Se casó con Vanessa Villanueva y tuvo dos hijos, Noah y Cassie, antes de separarse en 2008.