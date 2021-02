¡Semifinal de infarto en la Monroe Soccer League!

La mala suerte le llegó el 21 de febrero a los destructores de todo el torneo: Los Maleantes, en el partido más importante y con la ventaja de tener al portero menos goleado, pero eso no bastó para que su rival, el Arsenal, dijera “aquí estoy y no me achico con rivales fuertes”.

Sonó el silbatazo inicial del partido en donde Los Maleantes les mostraron su técnica y los sorprendieron con dos goles tempraneros, que el Arsenal no supo ni cómo le cayeron.

En el segundo tiempo la confianza de Los Maleantes hizo que Arsenal se reacomodara y le dio resultado, ya que Maleantes falló unas claras oportunidades de gol pero logró remontar el resultado a 2 goles por lado.

Ya para finalizar ambos tuvieron el gol de la victoria pero los porteros salvaron a sus equipos.

Sonó el silbatazo final y tuvieron que resolver el cotejo en los tiros de penal, en donde abrió Arsenal anotando todos y Maleantes falló el segundo tiro por conducto del jugador número 13, Mario Ayala; con eso dejó fuera a su equipo de la final, perdiendo por 5 a 4.

Zacango Vs. Xeaju

Por su parte, el Zacango jugó un gran partido frente a los chapines del Xeaju. A pesar de que Zacango cometió una mano tempranera dentro del área, logró emparejar el resultado y poner el partido más intenso, ya que Xelaju es un gran rival.

A pesar de que el jugador número 21 del Xelaju falló dos claras oportunidades de gol, ambos equipos tuvieron que resolverlo también en los tiros penales.

El mejor jugador de Zacango el número 8, Jonathan Reyes, salió con un tirito a las manos del portero, mientras que Xelaju aseguró sus tres tiros ganado por 5 a 4 y dejando fuera al Zacango que tendrá que disputar el tercer lugar.

Partidos de la gran final

Xelaju Vs. Arsenal (por el campeonato)

Zacango Vs. Maleantes (por el tercer lugar)