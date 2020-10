Senado de Carolina del Norte: ¿Cuáles son sus prioridades?

WFAE y La Noticia preguntó a los candidatos para puestos en el área de Charlotte en la Asamblea General de Carolina del Norte sobre por qué deberían ser elegidos (o reelegidos). Aquí están las respuestas que hemos recibido hasta ahora de los candidatos al Senado de Carolina del Norte.

Distrito del Senado de NC 37

Jeff Jackson, D (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Poner fin al gerrymandering, que ambos partidos han utilizado para hacer trampa para ganar elecciones y que ha inclinado la agenda política hacia bases políticas en lugar de la verdadera voluntad del Estado.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Reestructuraría fundamentalmente el proceso de desempleo. Es increíblemente tacaño y de difícil acceso. Para empezar, necesitamos modernizar el software y ampliar la elegibilidad para los trabajadores contratados, ya que esos son la mayoría de los nuevos puestos de trabajo que se crean en esta economía.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Ciertamente no jugaría a la ofensiva contra la Oficina de Correos y demonizaría el concepto de voto por correo. He pasado los últimos dos meses publicando enlaces para ayudar a las personas a registrarse y solicitar una boleta de voto ausente y hacer un seguimiento de su voto ausente. He utilizado todos los micrófonos que he podido encontrar para animar a la gente a participar y asegurarme de que su voto sea contado.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Mi legislación crearía una comisión independiente sin funcionarios electos que se dividiría equitativamente entre republicanos, demócratas y votantes no afiliados. También restringiría los tipos de información a la que el comité tendría acceso. Por ejemplo, no tendría acceso a datos políticos, que es lo que se acostumbra a dividirnos.

Sonja P. Nichols, R

Respuestas aún no recibidas.

Jeff Scott, L

Respuestas aún no recibidas.

Distrito del Senado de NC 38

Jack W. Brosch, R

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Mantener el liderazgo de Carolina del Norte en federalismo y ser un ejemplo de responsabilidad fiscal que resulte en CRECIMIENTO.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

NC (División de Seguridad Laboral) ha hecho grandes avances en el uso de tecnología para facilitar el proceso de solicitud de desempleo. Me centraría en pulir la aplicación de la tecnología en este proceso. También encuestaría a los “clientes” de los servicios de desempleo para ver cuáles creen que serían las mejores áreas en las que concentrarse para aumentar la prestación de servicios.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Sencillo. Hacer cumplir las leyes y políticas existentes.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Habiendo postulado para el Congreso de los Estados Unidos en el antiguo distrito 12, tengo un punto de vista único sobre el daño que causa el gerrymandering. Me enfocaría en usar tecnología para crear mapas de distrito. La configuración del software (reglas) se publicaría en el sitio web de NC (Junta Electoral del Estado) durante 30 días para que los ciudadanos la lean y respondan.

Mujtaba A. Mohammed, D (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Una de mis principales prioridades como senador del estado de Carolina del Norte es luchar por la gente, lo que significa ampliar el acceso a su gobierno organizando ayuntamientos y sesiones de escucha. También significa que le doy prioridad a la legislación que mejora los resultados, fortalece a las familias y a la clase media. Quiero ser un senador estatal del que los residentes de nuestra ciudad y estado puedan estar orgullosos y uno que inspire a la próxima generación de líderes.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Necesitamos aumentar nuestro suplemento semanal, proporcionar fondos para soporte 24/7 tanto virtual como por teléfono, y necesitamos crear un proceso de solicitud simplificado que también permita a las personas solicitar servicios integrales y subvenciones que están disponibles en las Agencias de Acción Comunitaria. una ventanilla única si se quiere. También creo que necesitamos ampliar la cantidad de semanas que una persona puede recibir desempleo y, finalmente, escuché de docenas de habitantes de Charlotte sobre cómo incluso el sistema de desempleo favorece a ciertos trabajadores sobre otros. Debemos hacer lo correcto por nuestros trabajadores e incluirlos en los requisitos de elegibilidad.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Si estuviéramos en la mayoría, patrocinaría e impulsaría una legislación que convertiría el día de las elecciones en un feriado estatal, crearía una versión de Carolina del Norte de la Ley de Derechos Electorales, que incluye requisitos de autorización previa que protegen a las comunidades de prácticas discriminatorias con cada cambio sustancial presentado ante un panel de tres jueces o el fiscal general del estado. También patrocinaría legislación para implementar el registro automático de votantes. Patrocinaría legislación para proteger el acceso a las ubicaciones de votación anticipada, asegurando que al menos todos los condados, sin importar el tamaño, tengan al menos dos ubicaciones de votación anticipada. También apoyaría las boletas universales por correo para todos los votantes registrados.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Necesitamos una redistribución de distritos independiente, pero también creemos que nuestros tribunales desempeñaron un papel importante para garantizar la transparencia y la eficiencia. Creo que un panel de tres jueces será fundamental en el proceso del próximo año. Estoy orgulloso de nuestro respaldo del NRDC y apoyaré las reformas para garantizar que los políticos no elijan a sus votantes.

Distrito del Senado de NC 39

Joshua Niday, R

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Recuperar empleos y negocios perdidos y reabrir el estado.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

En última instancia, quiero que la gente vuelva a sus trabajos. Este es el mejor resultado tanto para el individuo desempleado como para la economía. Sin duda, nuestro objetivo principal debería ser recuperar puestos de trabajo. Para aquellos que necesitan absolutamente el desempleo, contrataría a más personas para operar la oficina de desempleo, cambiar / simplificar algunos de los formularios y agilizar el proceso de pago de beneficios.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Estoy bastante seguro de que todos los que están registrados para votar en Carolina del Norte pueden votar en Carolina del Norte. Si quieres votar, vota. No hay nada que impida su derecho a hacerlo.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

La ley dice que quien controle la Asamblea General dibuja los mapas. Sin embargo, estaría abierto a un comité (ad hoc u otro), compuesto por miembros de ambos partidos que se encargaría de dibujar los mapas.

Deandrea Salvador, D

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte, mi principal prioridad será la recuperación económica. Varios factores influirán en los esfuerzos de recuperación económica del estado, ya que nuestra respuesta a la epidemia de COVID-19 ha afectado multilateralmente el enfoque de nuestro estado para priorizar, asignar y reasignar recursos clave. Para satisfacer nuestras demandas económicas recientemente cambiantes, nuestros esfuerzos de recuperación inmediata se han ampliado significativamente para incluir urgencias como dólares auxiliares para apoyar nuestro sistema educativo, proporcionar PPE de manera continua, aumentar nuestra capacidad de banda ancha e introducir legislación para adoptar licencias por enfermedad pagadas. y beneficios mejorados del seguro de desempleo. Estos esfuerzos, junto con el apoyo y la extensión de recursos a nuestra comunidad de pequeñas empresas, marcarán nuestro camino hacia la recuperación económica.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

En respuesta a la pandemia de COVID-19, surgieron varias oportunidades para mejorar el proceso para los residentes de Carolina del Norte que buscan desempleo. Estas oportunidades van desde fortalecer el ancho de banda y el acceso a nuestras capacidades de banda ancha para que los aplicadores tengan los activos tecnológicos para maniobrar productivamente dentro del sitio, hasta reducir la cantidad de tiempo, de principio a fin, que se necesita para pagar los beneficios. Según la Comisión Federal de Elecciones, el 41% de los habitantes de Carolina del Norte no se suscribe a Internet de banda ancha, por lo que trabajaré con diligencia para promover una legislación que fortalezca las capacidades de ancho de banda / accesibilidad de nuestra infraestructura de banda ancha. También debemos eliminar otras barreras a la accesibilidad, como la falta de diversificación en nuestras herramientas y sistemas, por ejemplo, el formulario de admisión en línea, para que esos activos incluyan otros idiomas. Lo más importante es tener un sentido de urgencia para las mejoras y adoptar un enfoque multifacético para lograr cambios significativos que ayudarán a disminuir el tiempo que se tarda en pagar los beneficios, ya que NC fue recientemente clasificado entre los peores estados del país en cuanto a pagos recibidos. a tiempo.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Para asegurar que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones, estoy trabajando fervientemente para educar, informar y movilizar los esfuerzos de los votantes, ¡y estoy animando a otros a hacer lo mismo! COVID-19 nos ha probado a todos para trabajar de manera diferente, sin embargo, el objetivo sigue siendo claro: debemos asegurarnos de que los votantes ejerzan su derecho al voto, garantizar que se proteja el derecho y garantizar que el proceso, así como la seguridad de los votantes, estén a la vanguardia. Desde campañas informativas en línea que comparten fechas clave hasta garantizar que los procesos de votación por correo sean accesibles y seguros, hasta solicitar PPE para nuestros valiosos trabajadores electorales, estoy trabajando diligentemente para hacer mi parte para promover y salvaguardar el derecho de cada votante en el estado a tener una oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte, creo que es esencial un comité de redistribución de distritos independiente, con una responsabilidad clara para determinar los límites de distrito justos según la población, no la política.

Distrito del Senado de NC 40

Escudos Bobbie, R

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Tengo tres áreas prioritarias: educación, mejora de la infraestructura y desarrollo económico. Esos tres ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Dado nuestro clima social, económico y político actual, mi principal prioridad es reenfocar a los legisladores en una misión y visión común para Carolina del Norte. Sin una misión y una visión comunes, será difícil llegar a un acuerdo sobre lo que se necesita y cómo progresar.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Muchas personas que actualmente buscan asistencia por desempleo se han encontrado en una situación insostenible debido a un conjunto de circunstancias inusuales. Apoyaría la legislación para acelerar la asistencia de emergencia con confianza y la consiguiente responsabilidad. Sabemos que habrá cierta burocracia y trámites burocráticos cuando se distribuyan los fondos públicos, pero eso no debería impedir la ayuda necesaria. Deben buscarse todas las fuentes de financiación disponibles (públicas y privadas). Debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros compañeros de Carolina del Norte y eso requiere procesos que incluyan la confianza.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

El voto es un derecho que debe protegerse. A menos que haya pruebas reales contrarias, se deben eliminar todas las barreras que obstaculizan la oportunidad de votar. Un grupo político está preocupado por el “fraude electoral” y el otro está preocupado por la “supresión de votantes”. Exigiría la evidencia. La supresión de votantes ha ocurrido en el pasado y no dudo que aquellos que quieran ganar a cualquier precio usarían esa táctica, si es posible. Los votantes de Carolina del Norte aprobaron una enmienda a la Constitución estatal para exigir una identificación de votante. Se debe eliminar cualquier barrera para obtener una identificación adecuada.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

El problema histórico con los mapas políticos es el partido que controla la legislatura luego de que un censo decenal se encarga de trazar los mapas. Un enfoque novedoso sería rechazar esa premisa e idear un proceso controlado por entidades distintas de cualquiera de los partidos políticos primarios, tal vez involucrando asistencia mutua fuera del estado. Ese sería mi método preferido; sin embargo, ese cambio no es probable. Afortunadamente, los votantes finalmente determinan quién controla la legislatura estatal y ellos pueden decidir cada dos años.

Joyce Waddell, D (Titular)

Respuestas aún no recibidas.

Distrito del Senado de NC 41

Christopher Cole, C

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

La abolición del aborto.

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Pon fin a los bloqueos para que la gente pueda trabajar.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

No hay nada que impida que la gente vote. Es una elección de lo que es más importante, COVID o votar.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

No estoy de acuerdo en que necesitemos un cambio.

Natasha Marcus, D (Titular)

¿Cuál es su máxima prioridad como miembro de la Asamblea General de Carolina del Norte?

Si tengo que elegir, una sola prioridad debe ser establecer un rumbo para que nuestro estado supere la pandemia con la menor cantidad posible de casos de COVID-19 y con tratamiento para todos los que lo necesiten, para que los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura. y podemos hacer que los habitantes de Carolina del Norte vuelvan a trabajar y disfruten de las experiencias públicas. Hay otras prioridades importantes que se analizan en mi sitio web, NatashaMarcus.com .

¿Qué haría para mejorar el proceso para las personas que buscan desempleo?

Las personas que han perdido sus trabajos por causas ajenas a su voluntad merecen la asistencia inmediata de la División de Seguridad Laboral. Para muchas personas, la ayuda ha sido lenta y los beneficios insuficientes. Para ayudar, he trabajado en nombre de muchos constituyentes para ayudarlos a eliminar la burocracia del DES y obtener sus beneficios; Continuaré haciéndolo. También he abogado por mejores beneficios de desempleo porque los de Carolina del Norte se encuentran entre los menos generosos de la nación, se agotan demasiado pronto y tienen un límite máximo de solo $ 350 / semana. Además, el proceso de solicitud en línea debe mejorarse para que sea más fácil de usar y transparente. Tal como está ahora, los beneficios se retrasan sin explicación, las apelaciones son lentas y es difícil para muchas personas comunicarse por teléfono con un ser humano para obtener respuestas a sus preguntas.

¿Qué haría para asegurarse de que todos los votantes del estado tengan la oportunidad de emitir su voto en las próximas elecciones?

Presenté un Proyecto de Ley de Protección Electoral integral de 2020 para abordar todas las formas en las que necesitábamos prepararnos para una votación segura durante esta pandemia. Es SB861: https://www.ncleg.gov/BillLookUp/2019/S861. Incluye protecciones e incentivos para los trabajadores electorales, a fin de garantizar que haya suficientes trabajadores para mantener abiertos los lugares de votación. Incluye opciones de votación desde el automóvil. Incluye métodos para hacer que la votación por correo sea más accesible, incluido un portal de solicitud de boletas en línea, una asignación para el personal capacitado del asilo de ancianos para ayudar a los residentes con sus boletas y revisiones al requisito de testigos para poner a Carolina del Norte en línea con la mayoría de los otros estados y reducir la necesidad de estar en estrecho contacto con otras personas durante una pandemia. También incluye franqueo prepago en las boletas electorales por correo, registro de votantes en línea ampliado y directivas para aumentar la educación de los votantes sobre las opciones de votación. Finalmente, incluye el requisito de que el estado establezca un protocolo uniforme sobre cómo corregir las papeletas de voto ausente incompletas para que las papeletas de voto no se descarten sin que el votante tenga la oportunidad de corregirlas. Algunas, pero no todas, las disposiciones de mi proyecto de ley se incluyeron en el proyecto de ley electoral final de 2020 aprobado por la NCGA.

¿Qué método crees que debería usarse para dibujar nuevos mapas de distritos en Carolina del Norte?

Los legisladores no deberían dibujar sus propios mapas. Deberíamos cambiar a una comisión independiente no partidista o un modelo basado en computadora, con una mínima influencia humana sobre el proceso. Gerrymandering ha causado estragos en nuestro estado y tenemos que ponerle fin. Los votantes deben elegir a sus representantes, no al revés.