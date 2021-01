Senador de SC: Prohibir a Trump en Twitter fue un ‘grave error’

Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, dijo el viernes 8 de enero por la noche que Twitter suspender al presidente Trump de Twitter fue un “grave error”.

“El ayatolá puede tuitear, pero Trump no”, dijo Graham. “Dice mucho sobre las personas que administran Twitter”.

Graham dijo que está más decidido a deshacerse de las protecciones de la Sección 230 de “Big Tech”, que otorga a las plataformas inmunidad frente a lo que publican los usuarios.

“Las grandes tecnologías son las únicas empresas en Estados Unidos que prácticamente tienen inmunidad absoluta de ser demandadas por sus acciones, y es solo porque el Congreso les dio esa protección”, dijo Graham.

I’m more determined than ever to strip Section 230 protections from Big Tech (Twitter) that let them be immune from lawsuits.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 9, 2021