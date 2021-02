Senador de Texas, Ted Cruz, se va a Cancún, mientras su estado se congela y lucha contra la crisis climática

Mientras Texas lucha contra la crisis climática que ha ocasionado congelamientos, cortes de electricidad y de agua potable, el senador Ted Cruz decidió abandonar el estado para tomar unas cálidas y cómodas vacaciones con su familia en Cancún, México.

El legislador republicano fue visto con su familia en un vuelo hacia Cancún, lo que ha ocasionado críticas hacia el senador, por parte de los habitantes de Texas y de otras partes de Estados Unidos.

Miles de personas en Texas se han visto afectadas por los cortes de electricidad por las tormentas invernales, lo que incluso ha llevado a que la gente deba hervir el agua del grifo antes de beberla.

De acuerdo con Ted Cruz, el viaje fue planificado hace tiempo y él solo se trasladó para acompañar a una de sus hijas, quien quería hacer un viaje con sus amigas, además argumentó, que él regresaría inmediatamente.

Ted Cruz contempla la posibilidad de una segunda candidatura presidencial en 2024, luego de intentarlo por primera vez en 2016, pues el segundo mandato actual del senador expira a principios del 2025.

En años más recientes, Ted Cruz se ha posicionado como un aliado clave de Donald Trump con miras a un segundo intento por ocupar la Casa Blanca.

El senador por Texas, que llegó a describir a Trump como un “mentiroso patológico”, apoyó el llamado del entonces presidente para impedir la certificación (el mes pasado) de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Esa postura provocó que mucha gente pidiera la renuncia de Ted Cruz, luego de que personas irrumpieran violentamente en el Capitolio, cuando el Congreso se disponía a ratificar el triunfo de Biden.

Aquí te dejamos una de las imágenes del senador de Texas, Ted Cruz, en el vuelo para tomar unas vacaciones en Cancún, México.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they’ve visited before. Cruz seems to believe there isn’t much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe

— David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021