Senador Ted Cruz liderará impugnación de resultados electorales

Una coalición de 11 senadores republicanos, liderados por Ted Cruz, impugnarán los resultados de las elecciones presidenciales que dieron por ganador al demócrata Joe Biden.

En un comunicado publicado en el sitio web de Ted Cruz, los 11 senadores republicanos anunciaron el 2 de enero que rechazarán certificar los resultados de los miembros del Colegio Electoral de ciertos estados.

En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar los votos [electorales] de los estados en disputa como que no fueron “entregados regularmente” y “legalmente certificados” (el requisito legal), a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días , indicaron en el comunicado.

El Congreso se reunirá el 6 de enero para certificar los resultados del Colegio Electoral que confirmaron la victoria del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

La coalición está formada por los senadores en ejercicio y senadores electos:

Ted Cruz.

Ron Johnson.

James Lankford.

Steve Daines.

John Kennedy.

Marsha Blackburn.

Mike Braun.

Cynthia Lummis.

Roger Marshall.

Bill Hagerty.

Tommy Tuberville.

En el comunicado, los republicanos aseguran que las elecciones presentaron acusaciones sin precedentes de fraude electoral, violaciones y aplicación laxa de la ley electoral y otras irregularidades en la votación .

Asimismo, reconocen que no recibirán el respaldo de la bancada demócrata.

No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten lo contrario. Pero el apoyo a la integridad electoral no debería ser un tema partidista , aseguraron.