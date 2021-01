Señalan a hijo de Martha Figueroa de abusador y a ella de amenazar para encubrirlo

Recientemente las y los conductores del programa de televisión HOY se vieron involucrados en polémica, tras opinar sobre el abuso sexual de Rix a Nath Campos, y ahora Martha Figueroa fue señalada de encubrir a su hijo, a quien señalan de abusador.

Durante el programa de televisión HOY, Martha Figueroa dijo que el abuso sexual cometido por Rix había sido responsabilidad de Nath Campos, por haber bebido, algo que no solo molestó a los usuarios de Twitter, por revictimizar y culpar a la víctima y no al supuesto abusador, sino que también hizo que saliera a la luz un supuesto abuso cometido por su hijo.

La usuaria Ana Flores (@AnaFloreess) señaló que ella fue abusada por Alex Vaca Figueroa, cuando ella tenía 17 años y que la presentadora y columnista mexicana la amenzó para borrar las evidencias.

Después de esta publicación, la joven señaló que Martha Figueroa la amenazó y que la culpó por haber salido de fiesta con su hijo.

Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él.

La joven detalló que acudió a una fiesta, a un departamento que era propiedad del hijo de Martha Figueroa, en donde estaban él y dos amigos más.

Además Ana Flores contó que tomó 1 vaso de alcohol, tras lo cual perdió el conocimiento y desperó tirada afuera del edificio.

Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde el aceptaba que “se habían pasado de verga”. La señora Martha me amenazó para que borrara todo.

Luego de hacer estos señalamientos, la joven recalcó que en su momento borró todo por miedo, pero que ya no tiene miedo, aunque es algo que no quiere revivir.

Como les dije arriba, saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo.

No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió.

