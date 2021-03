Señalan al actor Gonzalo Peña cómplice de violación a través de #JusticiaParaDanny

En redes sociales comenzó a ser tendencia el nombre de Gonzalo Peña y es que el actor de Televisa ha sido señalado como cómplice de violación a través de un video que circula en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaDanny.

A través de un video, la actriz Danny denunció que fue víctima de violación por Eduardo Ojeda, durante un viaje a Acapulco, sin embargo señaló que Gonzalo Peña fue testigo de la violación y no hizo nada para evitarlo.

De acuerdo con lo narrado en el video, que fue publicado originalmente en Instagram, los hechos sucedieron el 14 de marzo del año pasado.

Luego de meterse a su habitación, Danny fue seguida a su cuarto, donde fue tocada por Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña en contra de su voluntad.

Según lo narró la actriz y conductora, Eduardo la violó mientras Gonzalo Peña estaba en la misma habitación, a pesar de las múltiples veces que Danny dijo que no.

El hashtag #JusticiaParaDanny comenzó a circular en redes debido a que Danny contó que ella puso la denuncia de la violación inmediatamente, al día siguiente, sin embargo, a un año de haber puesto la denuncia tanto contra Gonzalo Peña como Eduardo Ojeda continúan libres.

Asimismo, Daniela expresó que el video es su último recurso para pedir justicia y expresar su miedo, ya que Gonzalo Peña continúa mándandole mensajes y ahora incluso comenzó a escribirle a su hermana.

Te digo, Gonzalo: no entiendo por qué sigues buscándome a mí, no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando no me ayudaste, no entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono. Tú en los mensajes me pides perdón, aquí está la respuesta, te perdono, pero eres cómplice de mi violación y la denuncia también está puesta para ti”, enfatizó la actriz.